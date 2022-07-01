Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН і вимагає від РФ визнання відповідальності та повного відшкодування завданих збитків

1 липня 2022 року Україна подала Меморандум до Міжнародного Суду ООН у справі проти РФ за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. На підставі неправдивих звинувачень щодо вчинення Україною геноциду проти власних громадян, Росія грубо порушила суверенітет України, визнала незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР" та розпочала 24 лютого 2022 року широкомасштабне вторгнення по всій території України. У поданому сьогодні Меморандумі, Україна офіційно вимагає відповідальності та повного відшкодування шкоди, завданої грубими порушеннями міжнародного права з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього є одним із найважливіших міжнародних договорів, створених у відповідь на жахи Другої світової війни та Голокосту. Однак Росія спотворила цей договір, щоб виправдати вчинення звірств проти України.

Меморандум України показує як з 2014 року Росія поширювала брехливий наратив, звинувачуючи Україну та її посадових осіб у вчиненні геноциду. Росія використала ці звинувачення як привід для початку нової фази агресії проти України: розпочавши повномасштабне вторгнення, здійснюючи звірства проти тисяч невинних українців, змушуючи мільйони українців покидати свої домівки та завдаючи десятки мільярдів доларів збитків, знищуючи міста та села. Президент Росії прямо заявив, що метою цих дій було припинення так званого "геноциду". Ця брехлива заява є свідченням зловживання та порушення Росією своїх фундаментальних обов'язків за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Росія вкотре продемонструвала світові повну зневагу до верховенства права, жорстоку байдужість до людських страждань та повну зневагу до міжнародного правопорядку.

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26 лютого 2022 року, лише через два дні після того, як Росія розпочала нову хвилю агресії, Україна порушила справу проти Росії в Міжнародному Суді ООН. Суд швидко скликав слухання і 16 березня 2022 року видав Наказ про застосування тимчасових заходів. 13 голосами проти 2, Суд постановив, що "Росія має негайно припинити військові дії, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України".

Проте Росія навмисно порушила Наказ Суду. Речник Кремля прямо заявив, що Росія ігноруватиме Наказ найавторитетнішої судової установи світу. Того ж дня, коли Суд видав Наказ, Росія завдала авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, вбивши 600 мирних жителів, які шукали можливості зберегти своє життя під безперервними обстрілами Росії. В той час, коли Україна готувалася подати свій Меморандум і докази до Гааги, Росія обстріляла мирних жителів торгового центру в Кременчуці. У поданні України до Міжнародного Суду ООН міститься вимога притягнути Росію до відповідальності також і за невиконання обов’язкового Наказу Суду.

Росія має заплатити за свою нелюдську поведінку та за руйнування і страждання, яких вона завдала Україні та українському народу. Сьогоднішнє подання до найвищого судового органу Організації Об’єднаних Націй є важливим кроком у процесі притягнення Росії до відповідальності та отримання від неї відповідного відшкодування", - сказано в заяві МЗС.

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