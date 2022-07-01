У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТЦ, розбір завалів проведено на 90%, - ДСНС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі ДСНС.
"Станом на 20:00 у м.Кременчук обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі ТЦ "Амстор". Загалом у результаті ракетного удару загинуло 19 осіб і постраждали 64 особи, з яких 26 - госпіталізовані. Загалом від початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл. Роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.
Раніше за результатами аналізу 88% завалів повідомлялося про виявлення 28 фрагментів тіл. Кількість загиблих, постраждалих і госпіталізованих зазначалася така сама.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.