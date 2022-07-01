Понад 30 країн ініціювали призупинення членства Росії та Білорусі у міжнародних спортивних федераціях

Членство Росії та Білорусі в усіх міжнародних спортивних федераціях має бути призупинене, їхні представники не повинні займати керівних посад у цих спортивних організаціях; також мають бути призупинені міжнародні спортивні трансляції на території РФ та РБ.

Як повідомив під час брифінгу у Варшаві в п’ятницю міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук, такою є спільна заява міністрів спорту 34 країн світу, зокрема більшості країн ЄЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Польський міністр наголосив, що міжнародні та національні спортивні організації повинні також розглянути можливість заборони трансляцій своїх змагань на території Росії та Білорусі.

"У цьому контексті вже маємо певні успіхи. У зв’язку з тим, що від самого початку ми тісно співпрацюємо в цьому питанні з урядом Великої Британії, Прем’єр-ліга вирішила призупинити надання сигналу зі свого чемпіонату в Росії та Білорусі", - підкреслив польський міністр.

Він зауважив, що під спільною заявою підписалися 25 із 27 країн ЄС (крім Болгарії та Угорщини), а також Велика Британія, США, Нова Зеландія, Австралія, Південна Корея, Японія, Норвегія та Канада.

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За словами Бортнічука, до цієї ініціативи, ймовірно, найближчим часом приєднаються також Ісландія та Ліхтенштейн.

Польський міністр констатував, що до бойкоту, однак, не приєдналася Швейцарія, на території якої розміщені офіси багатьох міжнародних спортивних організацій.

Бортнічук також повідомив, що польське міністерство у співпраці білоруською фундацією спортивної солідарності створили рекомендаційну групу, яка надаватиме організаторам різних спортивних змагань інформацію про учасників з РФ та РБ, які намагатимуться реєструватися на змагання. Ці рекомендації базуватимуться на вивченні зв’язків цих спортсменів з владою Росії чи Білорусі, спонсорами з цих країн, а також вивчатимуть висловлювання цих спортсменів про агресію Росії проти України.

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"Абсолютно не можна, щоб у турнірах брали участь представники Росії чи Білорусі під будь-якими символами цих країн", - наголосив польський міністр.

Бортнічук також повідомив, що росіяни і білоруси не повинні брати участь в Європейських Іграх, які у 2023 році мають відбутися у Кракові.

"Для мене очевидно, що вони не візьмуть участі у цих Іграх", - заявив він.

Нагадавши, що остаточне рішення ухвалюватиме Європейський Олімпійський комітет, міністр підкреслив, що "не уявляє собі, що росіяни і білоруси виступатимуть у Кракові у контексті того, що відбувається зовсім недалеко від Кракова".

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Бортнічук зауважив, що перша версія схожої заяви була ухвалена у березні. Вона передбачала виключення російських та білоруських спортсменів з міжнародних спортивних змагань. Нинішня заява є поглибленням позиції країн у світлі того, що з’являються сигнали про те, що деякі міжнародні федерації, наприклад бобслею і скелетону, хочуть потроху скасовувати заборони на участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях у цих дисциплінах.