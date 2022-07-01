Війна в Європі за межами України можлива, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто
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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що війна в Європі за межами України "звичайно" можлива.
Про це він заявив в інтерв'ю каналу CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, через загрозу війни в Європі за межами України важливо надавати Україні підтримку.
"Вони можуть зберегти ситуацію, і в цьому сенсі вони можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звичайно, морально на висоті. Вони дуже згуртовані. Їм потрібна наша підтримка", — заявив Хаавісто, відповідаючи на запитання, чи може Україна перемогти у війні проти Росії.