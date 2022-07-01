Естонія перегляне свої оборонні плани з урахуванням уроків війни в Україні

Війна в Україні внесла корективи у військові плани Естонії: у Міністерстві оборони заявили, що оборонні плани будуть переглянуті відповідно до військової тактики та дій Росії. Крім постачання озброєння від союзників, Естонія має намір придбати і власну систему ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

Упродовж чотирьох місяців боїв на території України було застосовано різні сценарії ведення бою з боку Росії. Естонські військові вважають, що сьогодні тактика військ РФ стала класичною: масований артилерійський удар на вузькій лінії фронту та подальший прорив піхотними підрозділами.

"Росія врахувала досвід боїв за перші два місяці, де наступ по всій ширині фронту не спрацював. Вони зробили певні висновки. За останні кілька тижнів росіяни зосередили свої артилерійські підрозділи та інші формування у вузьких місцях на лінії фронту. Ми бачили це передусім на прикладі Сєвєродонецька. У результаті ця тактика дала військам РФ локальні перемоги", - сказав глава відділу планування генерального штабу Кайтселійта Янно Мярк.

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На саміті НАТО в Мадриді було ухвалено рішення направити до Естонії додаткові сили альянсу. Таким чином, Велика Британія збільшить свій військовий контингент в Естонії до розмірів бригади, і в результаті в Естонії буде сформовано цілу дивізію військ НАТО.

"Насправді це не означає, що бригада весь час розташовуватиметься в Естонії. У британських військових будуть конкретні завдання з оборони Естонії, вони приїжджатимуть сюди на навчання, тренуватимуться, діятимуть згідно з естонським планом оборони та планом оборони НАТО. Що стосується озброєння, то поки ведуться розмови про те, що Британія збільшить кількість гаубиць та гелікоптерів", - пояснила віцеканцлер Міністерства оборони Туулі Дунетон.

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Естонія разом із Латвією має намір закупити системи ППО середньої дальності. Точна сума тендеру не відома, однак у Центрі оборонних інвестицій вже заявили, що на це потрібно кілька десятків мільйонів євро, які уряд має надати додатково. Раніше Кабмін затвердив програму розвитку оборонного сектора на чотири роки обсягом майже 4 млрд. євро. Гроші мають знайти і в Латвії, перш ніж можна буде оголосити тендер.

"Ми вважаємо, що процес з оформленням тендеру не затягнеться. Вигідніше купити ці системи спільно з Латвією. Що більше буде замовлення, то у результаті буде менша ціна для кожної країни окремо", - зазначив керівник відділу закупівель Центру оборонних інвестицій Прийт Соосаар.

Естонія та Латвія вже зв'язалися із сімома виробниками таких систем із США, Ізраїлю, Норвегії, Німеччини, Франції та Південної Кореї. Можливі терміни постачання становлять від 2 до 5 років.