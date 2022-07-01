Вітаю історичне рішення США щодо надання Україні нового пакету допомоги, включно із сучасними системами ППО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав виділення США для України нового пакету безпекової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Вітаю історичне рішення СШАщодо надання Україні нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую президенту США за незмінне лідерство й підтримку України в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги!"

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