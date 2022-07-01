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Вітаю історичне рішення США щодо надання Україні нового пакету допомоги, включно із сучасними системами ППО, - Зеленський

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Вітаю історичне рішення США щодо надання Україні нового пакету допомоги, включно із сучасними системами ППО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський привітав виділення США для України нового пакету безпекової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Вітаю історичне рішення СШАщодо надання Україні нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую президенту США за незмінне лідерство й підтримку України в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги!"

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Дякуємо Джо Байдену - справжньому президенту
  • Олег Кущ 3c573107
    Спасибо деду за Победу!
  • CrossFirenko
    А поки на камери вітаю, то поза камерами тихенько передаю з рук в руки послання ***** через президента Індонезії. Але не скажу що я там запропонував. Жаль, що розпатякали. Бо ми ж планували таємно....
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