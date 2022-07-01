Уряд Німеччини про обстріл Одещини: "Дії Росії є нелюдськими та цинічними"

Офіційний Берлін засудив обстріл російськими військами житлових будинків в Одеській області.

Про це заявив журналістам речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Федеральний уряд найрішучіше засуджує ракетний обстріл російськими військовими цивільного житлового будинку та центру відпочинку в Одеській області, в результаті якого загинуло багато людей. Це ще раз у жорстокий спосіб демонструє нам, що російський агресор свідомо йде на смерть мирних жителів. Дії російської сторони, яка говорить про побічні втрати, є нелюдськими та цинічними", - заявив Гебештрайт.

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Він зауважив, що й російське населення має нарешті осягнути цю правду.

Речник також повторив, що уряд Німеччини засуджує жахливий напад на торговельний центр у Кременчуці кілька днів тому. Висновки з цього зроблено, рішення приймаються. Ця тема обговорювалася на полях нещодавнього саміту G7 у Баварії.

"Напади на мирне населення є військовими злочинами. російському президенту путіну та винним доведеться відповісти за це", - підкреслив офіційний представник федерального уряду.

Як повідомлялось, у ніч проти 1 липня російська армія завдала удару по селу Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. Ракети влучили у житлову дев'ятиповерхівку і базу відпочинку. Наразі кількість загиблих сягнула 21 особи.