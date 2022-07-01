Норвегія розгляне питання постачання газу Україні, - прем'єр Стере

Уряд Норвегії разом із представниками видобувних компаній розгляне питання щодо постачання природного газу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Ми з паном президентом говорили, що Україна також потребує природного газу, має такий запит. Я цей запит везу до наших компаній. Вони вже роблять усе, що можуть, працюють на найвищій потужності. Але прохання президента України – це те, що я повезу додому", – сказав Стере.

Він нагадав, що Норвегія забезпечує Європі близько 20 відсотків від її потреби у природному газі.

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За словами Стере, після початку війни, коли росію почали відрізати від надання енергетичних ресурсів, багато європейських колег запитували, чи Норвегія виконає свої зобов'язання у таких умовах.

"Я сказав так. Чи можемо ми збільшити видобуток? Я сказав, що видобуток уже на максимумі, але трошки ми можемо додати, щоб мати змогу постачати до Європи", – зазначив прем'єр-міністр Норвегії.

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