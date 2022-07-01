Новини • Війна

Ще двом полоненим британцям загрожує смертна кара у "ДНР", - ЗМІ

6 11413
Ще двом полоненим британцям загрожує смертна кара у "ДНР", - ЗМІ
Російські державні ЗМІ повідомили про звинуваченні у найманстві ще двох громадян Великої Британії, які потрапили в полон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За повідомленнями, обвинувачення пред'явили двом підданим Великобританії - Ділану Хіллі та Ендрю Хіллу, яких нібито взяли в полон на заводі Ілліча в Маріуполі та в Миколаївській області. Британцям закидають "участь в бойових діях у складі українських збройних формувань у якості найманців".

Нагадаємо, на початку червня так званий "Верховний суд ДНР" засудив до смертної кари трьох іноземців, які воювали на боці України, за нібито "найманство та насильницьке захоплення влади групою осіб".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На полонених в Україні громадян США дія положень Женевських конвенцій не поширюється, - Пєсков

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Мокшанське ***** зовсім дахом поїхало.
    Ніхто ж не думає, що це ордловські мавпи, самостійно, вирішили побикувати?
  • Nikolai Chizhevsky
    а це що за лайно таке "Верховний суд ДНР"
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    сподіваюсь Венедіктова вже возбудІлась проти усІх учасників судового фарсу казкової імперії Лугандонія, вона ж - Шостий Рим?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини