Ще двом полоненим британцям загрожує смертна кара у "ДНР", - ЗМІ

Російські державні ЗМІ повідомили про звинуваченні у найманстві ще двох громадян Великої Британії, які потрапили в полон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За повідомленнями, обвинувачення пред'явили двом підданим Великобританії - Ділану Хіллі та Ендрю Хіллу, яких нібито взяли в полон на заводі Ілліча в Маріуполі та в Миколаївській області. Британцям закидають "участь в бойових діях у складі українських збройних формувань у якості найманців".

Нагадаємо, на початку червня так званий "Верховний суд ДНР" засудив до смертної кари трьох іноземців, які воювали на боці України, за нібито "найманство та насильницьке захоплення влади групою осіб".

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