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Джонсон став почесним громадянином Одеси

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Джонсон став почесним громадянином Одеси
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси.

Про це в інтерв'ю BBC повідомив мер Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Політика нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів. За словами голови Одеси, звання Джонсон отримав за допомогу місту під час війни.

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Геннадій Труханов додав, що якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії – ми б уже давно перемогли російську армію.

"Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року", - зазначив Труханов.

Топ коментарі

  • Семен Шкаралупа
    Його вся країна вже знає й поважає, чому тільки Одеси?
  • Andrey Zharov
    а шо... он таки типичный одессит...
  • Палиця Василь
    Ша! Мама Одеса знає, що каже)
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