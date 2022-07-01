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Російські окупанти анонсували удар по Одесі касетними боєприпасами

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Російські окупанти анонсували удар по Одесі касетними боєприпасами
Один із керівників російських окупантів - начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев заявив, що Київ готується скидати на Одесу касетні боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російськие офіційне видання РИА "Новости".

Як заявив окупант "київським режимом здійснюється підготовка чергової витонченої провокації з метою звинувачення Збройних Сил Росії у вбивстві мирних жителів (у тому числі неповнолітніх) та цілеспрямованому руйнуванні цивільної інфраструктури з використанням заборонених міжнародними угодами касетних боєприпасів".

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За словами Мізінцева, планується влаштувати інсценування ураження одного із соціальних об'єктів. Він заявив, що вже було набрано "масівку" (до 30 осіб), які виконають ролі загиблих та постраждалих. Усім учасникам постановочних сцен після проведення відеозйомок передбачено грошову винагороду у розмірі $500, продовжив генерал-полковник.

При цьому, як зазначив він, їм уже виплатили по 100 доларів кожному.

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    русня кончені виродки.
  • spase boy
    Кілька кроків для припинення війни і поразки Росії.

    1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
    інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
    Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.

    2.США і ЄС повинні на декілька місяці зняти санкції для Ірану і Венесуели, тоді вартість нафти впаде до 20-30 долларів, вартість
    газу також впаде в декілька разів. Тому що вартість газу прив язана до формули на нафту. От тоді кацапня заскулить.

    3.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.

    4. На террор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
    Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
  • Dust
    реально генерал-полковник ?

    звичайна "чмоня"
    дегенеративна істота

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