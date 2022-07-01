Російські окупанти анонсували удар по Одесі касетними боєприпасами
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російськие офіційне видання РИА "Новости".
Як заявив окупант "київським режимом здійснюється підготовка чергової витонченої провокації з метою звинувачення Збройних Сил Росії у вбивстві мирних жителів (у тому числі неповнолітніх) та цілеспрямованому руйнуванні цивільної інфраструктури з використанням заборонених міжнародними угодами касетних боєприпасів".
За словами Мізінцева, планується влаштувати інсценування ураження одного із соціальних об'єктів. Він заявив, що вже було набрано "масівку" (до 30 осіб), які виконають ролі загиблих та постраждалих. Усім учасникам постановочних сцен після проведення відеозйомок передбачено грошову винагороду у розмірі $500, продовжив генерал-полковник.
При цьому, як зазначив він, їм уже виплатили по 100 доларів кожному.