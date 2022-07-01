Внутрішнім переселенцям стане простіше зареєструватись та отримати виплати, - Верещук

Уряд прийняв постанову, яка спрощує та пришвидшує постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Окрім цього, сьогодні ж Верховна Рада прийняла закон №7310, направлений на спрощення та пришвидшення видачі ВПО свідоцтв про народження та смерть.

"Ці та багато інших законодавчих змін були б неможливі без наших громадських організацій. Я знаю їх внесок, а вони знають як я їм вдячна", - наголосила міністр.

За її словами, в основі багатьох кроків держави щодо ВПО лежать експертні знання та практичний досвід саме громадських організацій.

"Але, їх головний внесок – це небайдужість та відданість справі", - написала Верещук.

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