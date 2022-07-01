Флот Росії не зможе безпечно атакувати південь України без контролю над островом Зміїний, - The Wall Street Journal

Видання The Wall Street Journal присвятило редакційну статтю звільненню острова Зміїний. Зазначається, що ця українська перемога не вплине на хід війни загалом, але ослабить російську блокаду Чорного моря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

У WSJ нагадують, що острів Зміїний розташований недалеко від українського узбережжя поруч з міжнародним кордоном з Румунією. Його окупація була пріоритетом для Росії з самого початку вторгнення. Російській армії вдалося це зробити, але лише після того, як українські солдати, які захищали острів, дали, так би мовити, дуже відому пораду російському військовому кораблю.

Зрештою, сили України потопили крейсер "Москва", який і був тим самим кораблем. Але острів Зміїний почав виконувати ті ж функції, що і втрачений флагман Чорноморського флоту РФ. Росія почала розгортати на його території ракетні системи класу "земля-повітря" і протикорабельні ракети, а також обладнання для ведення радіоелектронної боротьбі, щоб обмежити можливості Києва в Чорному морі. Все це забезпечувало прикриття для російських бойових суден, які ще залишилися і які Москва використовує для завдання ракетних ударів по українській території. Також російські кораблі стали недосяжними цілями для української артилерії.

Без острова Зміїний, якщо Росія хоче зберегти такий же рівень оперативної активності в Чорному морі, їй доведеться відправляти свої кораблі в радіус дії українських ракет Harpoon і "Нептун". Також Москва використовувала острів Зміїний, щоб загрожувати торговельним суднам, які прямують в порт Одеси і з нього. Заблокувавши український експорт продовольства і створивши глобальну кризу, Москва сподівалася, що зможе таким чином отримати дипломатичний важіль впливу.

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Міністерство оборони РФ заявило в четвер, що вихід з острова Зміїний було "жестом доброї волі". Але Wall Street Journal вважає, що в це важко повірити, зважаючи на кровожерливість Росії у цій війні. Українське Міноборони похвалило зброю "і обладнання від наших міжнародних партнерів".

"Коли Захід забезпечує серйозну вогневу силу, українські військові демонструють, що знають, як її використати", - пише видання.

Також Росія стверджує, що її відступ з острова Зміїний "не дозволить Києву спекулювати на продовольчій кризі, посилаючись на нездатність експортувати зерно через повний російський контроль в північно-західній частині Чорного моря". Але відступ з острова Зміїний не покінчить з російською блокадою українського експорту. Акваторія досі замінована. А російський військово-морський флот блокує маршрути, через які торговельні судни вивозили пшеницю чи соняшникову олію.

"Разом з тим, відступ з острова Зміїний прибирає велику перешкоду для того, щоб зламати цю блокаду. Захід повинен використати український успіх, запустивши операцію з супроводу торговельний суден в Чорному морі", - пропонує американське видання.

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