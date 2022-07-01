Внаслідок російського ракетного удару по Сергіївці 21 людина загинула, близько 40 – поранені, - Зеленський. ВIДЕО
Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"В Одеській області триває розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Три крилаті ракети. На цей час усього в списку загиблих – 21 людина, близько 40 – поранені. Цифри змінювались увесь день, і, на жаль, кількість загиблих може ще зрости. Були запущені ракети й по Затоці. Одразу 12 ракет вдарили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок...
І я особливо вдячний Сполученим Штатам Америки й особисто президенту Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який містить і дуже потужні системи NASAMS. Це зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання", - сказав Зеленський.
За словами Зеленського, "загалом цей пакет "важить" $820 млн і, крім NASAMS, містить боєприпаси для артилерії та радари".
"Не менш активно домовляємось і про іншу зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів", - сказав президент.