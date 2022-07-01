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Кім про евакуацію з прифронтових районів Миколаївщини: Ледь не палками виганяємо

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Кім про евакуацію з прифронтових районів Миколаївщини: Ледь не палками виганяємо
Влада Миколаївщини закликає евакуюватися мешканців прифронтових населених пунктів області, однак багато людей відмовляється.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вивезли звідти всіх, хто цього хотів, а тепер ледь не "палками виганяємо" решту. Вони відмовляються, підписують документи про відмову, не хочуть їхати звідти. Нам доводиться туди їздити, привозити їжу, вмовляти, щоб вони евакуювались.

Можливість їх вивезти є, і пропозиції від нас також є. В нас достатньо транспорту та людей, які цим займаються", - зазначив він.

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За словами Кіма, можлива евакуація і в Миколаїв, і в інші регіони України, і за кордон.

"Ми перевозимо в Миколаїв, потім служби розбираються, хто куди може поїхати. Всередині регіону, за межі регіону, в нас є партнерські відносини із іншими областями та країнами. Вони приймають наших людей і готові там допомагати", - додав голова ОВА.

Вранці 1 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу з боку російських окупантів – по місту було випущено 12 ракет. 29 червня окупанти влучили в багатоповерхівку в Миколаєві, загинуло 8 людей.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    На жаль, є у частини наших людей щось таке дарвінівське, суїцидальне/ґавтодеструктивне...
    Голосування у 2019 хоча б узяти.
  • Royal Flush d24c21f6
    принудительная эвакуация вглубь своей территории, называется - интернирование и является обычной практикой ведения боевых действий. ферштейн?
  • Andy S 89bd7d80
    Потому что у некоторых ненормальных могут быть нормальные дети, которые имеют шанс вырасти и понять, что ты либо подготовленный и хорошо оснащенный боец, либо жертва, которая с высокой степенью вероятности скоро погибнет. И если ты попадаешь во вторую категорию, то лучше уехать подальше, пока есть возможность. Но дети маленькие и зависят от своих глупых родителей, вот ради них и нужно делать подобные рейды с принудительной эвакуацией.
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