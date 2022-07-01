Кім про евакуацію з прифронтових районів Миколаївщини: Ледь не палками виганяємо

Влада Миколаївщини закликає евакуюватися мешканців прифронтових населених пунктів області, однак багато людей відмовляється.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вивезли звідти всіх, хто цього хотів, а тепер ледь не "палками виганяємо" решту. Вони відмовляються, підписують документи про відмову, не хочуть їхати звідти. Нам доводиться туди їздити, привозити їжу, вмовляти, щоб вони евакуювались.

Можливість їх вивезти є, і пропозиції від нас також є. В нас достатньо транспорту та людей, які цим займаються", - зазначив він.

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За словами Кіма, можлива евакуація і в Миколаїв, і в інші регіони України, і за кордон.

"Ми перевозимо в Миколаїв, потім служби розбираються, хто куди може поїхати. Всередині регіону, за межі регіону, в нас є партнерські відносини із іншими областями та країнами. Вони приймають наших людей і готові там допомагати", - додав голова ОВА.

Вранці 1 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу з боку російських окупантів – по місту було випущено 12 ракет. 29 червня окупанти влучили в багатоповерхівку в Миколаєві, загинуло 8 людей.