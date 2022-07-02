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Монастирський про підготовку до навчання офлайн: "У більшості шкіл є укриття"

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Монастирський про підготовку до навчання офлайн: "У більшості шкіл є укриття"
Більшість українських шкіл мають укриття, якими можна скористатися у разі повітряної тривоги.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів про готовність українських закладів освіти до початку наступного навчального року, безпеку перебування під час повітряних загроз, протокол дій у разі сигналу.

"У більшості шкіл є укриття, якими можна скористатися. Наразі спеціальним місцевим комісіям надаються рекомендації, котрі розробляє ДСНС України. Вони проводять аудит цих приміщень", — сказав очільник МВС.

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За його словами вимога така: щоб за кілька метрів ходьби від школи були захисні споруди, де можна перебувати під час тривоги.

"Для більшості батьків аргументом є те, що якщо діти під час тривоги будуть у безпечному місці в школі, то це краще, ніж вони перебуватимуть удома чи в іншому місці. За них подбають і в дітей буде належна освіта", —підкреслив Денис Монастирський.

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Топ коментарі

  • Sveta Alex
    в Мариуполе под драмтеатром тоже было укрытие ..на заметку зеЧму-монастырскому.
  • Amber
    МоняСтирський , про яке навчання йдеться під час війни ??

    Ви там на Банковій , мабуть , блекоти об'їлись чи не дружите
    зі здоровим глуздом зовсім !!
  • Andy S 89bd7d80
    Да-да, так и вижу, как в течение месяца воздушная тревога звучит по 5-7 раз в день, иногда отбоя нет в течение часа, и каждый раз абсолютно все ученики дружно за 4 минуты эвакуируются в какой-то подвал. Потому что через 5 минут ракета может прилететь из Беларуси, и хорошо, если старые подвалы и бомбоубежища школ выдержат ее попадание.
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