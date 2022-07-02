ЗСУ успішно б'ють із РСЗВ HIMARS по російських командних пунктах, - Пентагон

Українські війська успішно використовують удосконалену ракетну систему High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) для поразки російських командних пунктів та послаблення їхньої можливості на полі бою.

Про це повідомив високопоставлений представник міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Українці ретельно обирають цілі, знищення яких підриватиме зусилля Росії більш систематично і точно, ніж за допомогою артилерійських систем меншої дальності", – сказав чиновник.

Представник Пентагону зазначив, що Україна знаходиться на початку використання HIMARS, але українські військові вже ефективно використовують ці системи після короткого періоду навчання, який нещодавно закінчився.

Як уточнюється, дальність HIMARS становить понад 60 кілометрів, це дозволяє ЗСУ завдавати ударів здалеку і з більшою точністю, ніж артилерія меншої дальності.

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