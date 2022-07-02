Путін мобілізує російську економіку для забезпечення війни проти України, - ISW

Президент Росії Володимир Путін, імовірно, мобілізує російську економіку та промисловість для підтримання поточних військових зусиль в Україні.

Про це йдеться в аналітичній записці американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо оцінки російської наступальної кампанії 1 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Кремль запропонував Держдумі РФ ухвалити поправку до федеральних законів про забезпечення збройних сил РФ, яка запроваджує "спеціальні заходи в економічній сфері", що зобов'язують російські підприємства, незалежно від форми власності, надавати необхідне забезпечення "спеціальним військовим та контртерористичним операціям", зазначають в ISW.

Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення для проведення таких операцій і дозволяє Кремлю змінювати контракти й умови праці робітників, наприклад, змушувати їх працювати в нічний час або на свята.

В описі поправки Кремль зазначив, що так звана "спеціальна військова операція", що триває в Україні, виявила дефіцит поставок, зокрема матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки, і заявив, що російським чиновникам необхідно "концентрувати зусилля в окремих секторах економіки".

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Крім того, зазначається, що російська влада, ймовірно, вживає заходів для інтеграції Запорізької атомної електростанції (АЕС) в російську енергетичну систему, що суперечить попереднім заявам Росії про те, що Запорізька АЕС продаватиме електроенергію Україні.