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Білоруським лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни, - Генштаб ЗСУ

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Білоруським лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни, - Генштаб ЗСУ
В збройних силах республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, в збройних силах республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня - 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у Генштабі ЗСУ, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові навчання у Білорусі продовжили щонайменше до 9 липня

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Alex Tiger
    Картофельный дуче готовится к войне. Возможно, дурачком прикидается перед членоголовым фюрером расеи ******, срущим в чемодан. Но я думаю, не стоит так рисковать уссатому Луке, потому что наши ВСУ, закаленное в боях быстренько превратит бульбашей в кучи вонючей падали, если они рискнуть перейти нашу границу.
  • Олег Кущ 3c573107
    Айболита в Африку не пускают. Пичаль
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