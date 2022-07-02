Новини • Війна

Мешканці Херсонщини чинять тотальний спротив окупантам. Керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах, - Генштаб

12 80654
Мешканці Херсонщини чинять тотальний спротив окупантам. Керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах, - Генштаб
Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив окупантам на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росія не має достатньо сил, щоб утримувати окуповану Херсонщину, - CNN

Топ коментарі

  • Alex Tiger
    Жители Херсонской и Запорожской областей не виноваты, что ЗЕленая плесень из ОПы приказала разминировать 4 моста и 6 дамб на Чонгаре, что-бы кацапы за 6 часов с начала войны захватили всю Херсонскую обл. и дали воду в Крым и захватили самую крупную в Европе Запорожскую АЭС и дали эл.энергию в окупированный кацапами Крым. Они сопротивляются на зло продажной ЗЕленой срани и вскоре их освободят наши ВСУ.
  • Danger Zone
    Ну, и какое отношение к народному сопротивлению имеет власть предавшая Херсонцев в начале войны - все силовые структуры в панике бежали ночью в Николаев. Сейчас ещё твари с марафона припишут это зелёной шобле. Люди сами на свой страх и риск, как могут, ******** рашистов - без зеленского.
  • VOLVO XC 70
    да все те ******* Крым Херсон Запорожье это кадры Вовы.. Дерьмо и они несут прямую персональную ответственность.. вывод то каков черт Баканов вообще не проверял на наличие глистов кандидатов на посады.... да и чему удивлятся --если его дружбан оказался МЕГА РЕЗИДЕНТОМ ОТ РАШКИ ВОЗГЛАВЛЯЛ КОНТРАЗВЕДКУ СБУ-- ПАН НАУМЕНКО... даже у Яныка такого прокола не было...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини