ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ атакують з різних боків - військових і техніки вони залучили вкрай багато.

Про це 2 липня зранку повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", – зазначив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

До лікарні у Чернівцях вчора доставили пораненого чоловіка з Лисичанська.

1 липня, додав Сергій Гайдай, Збройними силами України відбито два масовані наступи росіян - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.

























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"Росіяни атакують з різних боків - військових і техніки вони залучили вкрай багато. Наші військові стримують наступ ворога", – акцентував спікер.