У Чорному морі противник посилився трьома великими десантними кораблями, - ОК "Південь"

До двох ворожих ракетних кораблів в північно-західній частини Чорного моря додались 3 великі десантні.

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба ОК "Південь", інформуючи про оперативну обстановку на півдні України про підсумки 1 липня, передає Цензор.НЕТ.

"Противник активізувався в тактиці нанесення авіаційних ударів, як прикриття облаштування відступних рубежів. Протягом дня по позиціях наших підрозділів, по острову Зміїному і просто по мирних жителях нанесено шість авіаційних ударів. Гелікоптерами, парно і групою, ворог відпрацьовував по Херсонщині та Миколаївщині, підсумувавши ввечері літаками-штурмовиками, але без наших втрат. У відповідь наші авіатори парними нальотами завдали ударів по складам боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду. Результати дорозвідуються. Але вже відомо, що ворожа армія вкоротилася на 27 рашистів, зенітно-ракетний комплекс "Тор", самохідну гаубицю "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки. Також знищено 3 польові склади боєприпасів на Херсонщині. В Херсонському і Скадовському районах ворог продовжував повітряну розвідку з виявлення позицій і намірів наших підрозділів. За що й був позбавлений двох безпілотних апаратів", - йдетьс у повідомленні.

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"2 ворожі ракетні кораблі в північно-західній частини Чорного моря продовжують нести на бортах загрозу з понад півтора десятка крилатих ракет. Для вагомості до них додались 3 великі десантні кораблі. Не відчуваючи себе захищеними, тримають максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя", - додали в ОК "Південь".