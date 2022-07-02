Війська РФ наступають на Лисичанськ і перегруповуються біля Слов'янська, - ISW

Російські збройні сили продовжували у п’ятницю спроби оточити Лисичанськ і проводили наступальні операції на південь і південний захід від міста.

Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо оцінки російської наступальної кампанії 1 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що війська РФ не досягли шосе Бахмут - Лисичанськ, але не дають українським силам можливості використовувати його, продовжуючи артилерійські та авіаційні обстріли позицій ЗСУ уздовж дороги.

Крім того, армія РФ зосередилася на перегрупуванні та поліпшенні своїх тактичних позицій на північ від Слов'янська, ймовірно, з метою відновлення наступу на місто.

ЗСУ, своєю чергою, здійснюють точкові удари по російських складах постачання й транспортних засобах поблизу Ізюму.

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Також зазначається, що 1 липня Росія продовжувала обстрілювати українські позиції навколо Харкова, але не проводила там наступальних операцій.