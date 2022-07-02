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Боррель про удар військ РФ по Одещині: Відповідальні за воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності

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Боррель про удар військ РФ по Одещині: Відповідальні за воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності
ЄС засуджує ракетні удари Росії по Одеській області і вважає чергову атаку військовим злочином.

Про це у твітері повідомив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційний Брюссель вимагає від РФ припинити завдавати удари по мирному населенню.

"Особи, відповідальні за дії, які є воєнними злочинами, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права", - заявив Боррель.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Как МН17 судят - 8 лет ? И про ***** ни гугу ?
  • Vika Lysenko
    Что значит , какие - то там ответственные ⁉️ВИНОВАТЫ ВСЕ РАШИСТЫ , они ПОДДЕРЖИВАЮТ КРОВАВЫЙ ТЕРРОР ‼️ПОЧЕМУ НЕ ГОВОРИТЕ ,что РФ страна ТЕРРОРИСТКА ВО ГЛАВЕ С МАНЬЯКОМ диктатором ПАЛАЧЕМ ПУТЛЕРОМ ⁉️
  • afuster25
    Як яким? Черговою порцією стурбованості. А взагалі, це вже якась глобальна шизофренія людей на планеті. Як можно, дивлячись на те, що у 21 столітті робить тупін у світі і так його жахатись, жидко срати? Що ж це за люди живуть на Землі, які як раби смердючи дозволяють таким виродкам таке творити?
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