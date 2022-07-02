Санкції проти Росії є недостатніми, їх необхідно посилити, - МЗС Польщі
На цьому під час спільної пресконференції з главою МЗС Фінляндії Пеккою Хаавісто в п’ятницю у Гельсінках заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Російський режим треба ізолювати від міжнародної спільноти та економіки. Нинішніх санкцій недостатньо, ми повинні продовжувати роботу над новим пакетом обмежувальних заходів", - підкреслив Рау.
Він зазначив, що Польща вітає подання заявки Фінляндії на членство в НАТО, зазначивши, що її вступ до Альянсу значно посилить безпеку і політичну стабільність в районі Балтійського моря.
Він також подякував Фінляндії за солідарність і підтримку України.
Своєю чергою Хаавісто заявив, що його країна солідарна з Україною, на яку напала Росія. Він поінформував, що Фінляндія прийняла у себе понад 20 тис. біженців з України, його країна виділила також 70 млн євро кошти на відбудову України.
Фінський міністр зауважив, що російська агресія проти України 24 лютого прискорила процес інтеграції його країни до НАТО.