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Санкції проти Росії є недостатніми, їх необхідно посилити, - МЗС Польщі

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Санкції проти Росії є недостатніми, їх необхідно посилити, - МЗС Польщі
Нинішні санкції проти Росії є недостатніми, необхідним є новий пакет санкцій.

На цьому під час спільної пресконференції з главою МЗС Фінляндії Пеккою Хаавісто в п’ятницю у Гельсінках заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російський режим треба ізолювати від міжнародної спільноти та економіки. Нинішніх санкцій недостатньо, ми повинні продовжувати роботу над новим пакетом обмежувальних заходів", - підкреслив Рау.

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Він зазначив, що Польща вітає подання заявки Фінляндії на членство в НАТО, зазначивши, що її вступ до Альянсу значно посилить безпеку і політичну стабільність в районі Балтійського моря.

Він також подякував Фінляндії за солідарність і підтримку України.

Своєю чергою Хаавісто заявив, що його країна солідарна з Україною, на яку напала Росія. Він поінформував, що Фінляндія прийняла у себе понад 20 тис. біженців з України, його країна виділила також 70 млн євро кошти на відбудову України.

Фінський міністр зауважив, що російська агресія проти України 24 лютого прискорила процес інтеграції його країни до НАТО.

Топ коментарі

  • user009
    и это правильно - больше санкций, хороших и разных
  • Fjall_Raven
    а тем временем, если верить говносми, главное ж оп-ное дерьмо, тихим сапом, за спиной воюющих "договаривается о мире". за возврат вообще любых территорий речь не идёт.
    "глава офиса президента Украины дерьмак назвал два условия снятия санкций с параши. «во-первых, параша должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», - подчеркнул политик" (С)
    эти тамошние гамадрили вообще ох ренели! если всех этих ослов не поменять на переправе, сдадут страну своим кураторам, на их условиях.
  • Yuri Gromov
    Та ну! Ти, певно, один день не поївши, розраховуєш схуднути на 10 кг?
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