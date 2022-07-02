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Окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації в Маріуполі, - Андрющенко

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Окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації в Маріуполі, - Андрющенко
При в'їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто пройшов фільтрацію, підлягають додатковому допиту ФСБ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Спротив в Маріуполі повільно, але набирає обертів. Настільки, що окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації. При в’їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто вже пройшов фільтрацію підлягають додатковому допиту фсб. По Маріупольському району йде хвиля обшуків та перевірок, на наступному тижні переходять до міста. Марно. Треба змиритись, що Маріуполь - українське місто, де першим сходить сонце над Азовом, не прийняло окупацію", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всю інфраструктуру громадського транспорту в Маріуполі знищено рашистами, - міськрада

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Топ коментарі

  • Володимир Пастушенко
    так за що маріпуль і голосував. мушу наповнити. вибори в верховну раду 2019. опзж- 50% |партія шарія 7%. тепер їжтедорогі марупілі, необляпайтесь.
  • olele
    Играет "Лестница в небо".

    Мизансцена - руины Мариуполя

    Вот это страшное артхаусное "красиво": пепел кружит рваными кусками, серый промозглый март, рваные куски жизней, намотанные на мясорубку войны, тела нелепо на асфальте, бездомная грязная собака, ************ троллейбус, спокойное море, как символ безмятежности на фоне вопиющего *******.

    Он - дивно концентрированный классический ватник, под обстрелами в подвале поющий мантру "так им и надо, ****** укропы!". Сейчас - работник новой власти, большой человек, крупная какаха среди прочего унылого говна.
    Она - проукраинская, в вышиванках в Фейсбуке, с двумя маленькими дочками. У нее забрали телефоны и не сдают "в органы" чисто из милости, жена как никак.

    У нее есть любимый. Не тот, который муж, с которым должен был бы быть развод в марте, но война пришла раньше, а тот, который погиб в Азовстали. Любовный треугольник, где одного основания уже нет, второе наконец-то дождалось, а третье не знает, как спасти дочек.
    Для этого у нее есть 8 часов. Время между тем, как муж уходит на работу к оккупантам и как он оттуда возвращается. Восемь часов, чтобы из тщательно спрятанного от него, неучтённого планшета, через друзей организовать все и *********.
    Две девочки, планшет, сумка и упырь, дышащий в спину.

    Восемь часов, чтобы выбраться из артхаусного ******* в ...блд...не в Рио-де-Жанейро, в Запорожье, понимаете? Между Мариуполем и Запорожьем сейчас пропасть, размером в космос.
    Завтра она попробует.
    Завтра ее или пропустят или нет.
    Завтра для одной маленькой женщины из Мариуполя станет точка, которая разделит ее жизнь на "до" и "после". Или прервет эту жизнь.

    У нее нет денег.
    Она говорит по-русски наверное, я не знаю. У нее ТАМ остаётся целая жизнь.
    У неё ЗДЕСЬ нет ничего.
    Но она попробует.
    Она завтра попытается перелететь этот космос между Мариуполем и Запорожьем на одной лишь надежде.

    У нее будет всего 8 часов.

    Держите кулаки за нее и НИКОГДА не смейте мне написать что-то про сами_виноваты.
    Пишите это друг другу, в вашем артхаусном мирке из пепла, песка и хруста чужих костей на зубах. https://t.me/tanya_adams/3076
  • Gregory Mihelson
    Про голосование забыли, но считаем, что результаты голосования дали повод рашистам считать, что Мариуполь - руССкий город и их там ждут и радостно встретят с цветами...

    То что их там ждали, утверждать не могу, но и в обратном не уверен...
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