Окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації в Маріуполі, - Андрющенко

При в'їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто пройшов фільтрацію, підлягають додатковому допиту ФСБ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Спротив в Маріуполі повільно, але набирає обертів. Настільки, що окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації. При в’їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто вже пройшов фільтрацію підлягають додатковому допиту фсб. По Маріупольському району йде хвиля обшуків та перевірок, на наступному тижні переходять до міста. Марно. Треба змиритись, що Маріуполь - українське місто, де першим сходить сонце над Азовом, не прийняло окупацію", - йдеться в повідомленні.

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