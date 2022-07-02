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Ознаки формувань ударних груп у Білорусі відсутні, але можливе перекидання ДРГ, - Єнін

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Ознаки формувань ударних груп у Білорусі відсутні, але можливе перекидання ДРГ, - Єнін
За інформацією і міжнародних партнерів України, і вітчизняних розвідок, наразі відсутні ознаки формування ударних угруповань на території Білорусі.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як наші партнери, так і вітчизняні розвідки чітко стверджують про відсутність ознак формування ударних угруповань на території Білорусі. Проте, ми маємо інформацію про можливі провокації, остаточне втягнення білорусі у російсько-українську війну, - йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями впроваджено посилений режим несення служби на блокпостах", - зазначив він.

Єнін розповів, що коли повертався з Одещини, його кілька разів зупиняли на блокпостах і він показував усі потрібні документи.

"Тому закликаю й усіх громадян з терпінням і розумінням ставитися до цього, бо йдеться про безпеку", - додав заступник глави МВС.

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Топ коментарі

  • Liya d21d54a3
    Ознаки формувань ударних груп відсутні(С). Десь ми вже це чули, поки вони своїх вивозили у безпеку. Дежа вю.
  • Paul Foxen
    хлопці з Заходу України, не слухайте цих виродків, готуйтеся, вони полізуть, тільки момент підбирають, скоріш за все це буде коли наші будуть пробувати звільняти Херсонську і Запорізьку області (донбабве вже продане скоріш всього), або колись щось дуже цінне з західної допомоги буде на підході, типу ракет ATACMS (коли вже наважаться їм нам дати)
  • Royal Flush d24c21f6
    на каком основаниям украинские власти продолжают поддерживать дипломатические и другие отношения с кровавым, режимом незаконно избранного бульбафюрера Лукашенко, виновного в массовых обстрелах и гибели десятков тысяч мирных граждан Украины?
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