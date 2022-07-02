Ознаки формувань ударних груп у Білорусі відсутні, але можливе перекидання ДРГ, - Єнін
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Як наші партнери, так і вітчизняні розвідки чітко стверджують про відсутність ознак формування ударних угруповань на території Білорусі. Проте, ми маємо інформацію про можливі провокації, остаточне втягнення білорусі у російсько-українську війну, - йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями впроваджено посилений режим несення служби на блокпостах", - зазначив він.
Єнін розповів, що коли повертався з Одещини, його кілька разів зупиняли на блокпостах і він показував усі потрібні документи.
"Тому закликаю й усіх громадян з терпінням і розумінням ставитися до цього, бо йдеться про безпеку", - додав заступник глави МВС.