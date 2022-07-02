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Обстріл Кременчука: родинам загиблих у ТЦ виплатять по 100 тис. грн, - мер Малецький

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Обстріл Кременчука: родинам загиблих у ТЦ виплатять по 100 тис. грн, - мер Малецький
Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по ТЦ "Амстор" до 100 тисяч гривень.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Збільшуємо у два рази допомогу сім’ям загиблих у ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих. Робимо усе можливе щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомогає та сумує за загиблими", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТЦ, розбір завалів проведено на 90%, - ДСНС

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Щонайменше 19 людей загинули, понад пів сотні отримали поранення. 1 липня ДСНС повідомила, що рятувальники обстежили і розібрали уламки на 90% загальної площі ТЦ "Амстор". З початку робіт на місці удару виявили 29 фрагментів тіл. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Топ коментарі

  • Михаил Гордеев 49e41355
    Развлекаться?????Шоб ти так розвлекался..Люди прийшли вТЦ.а не ТРЦ.Молодець иди получи печеньку.
  • Юрій Вінгорськи
    аж 100 тисяч за життя??:?
    це при зарплаті надлядачів рад 400=500 в місяць
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