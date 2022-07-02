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ЄС може дозволити транзит до Калінінграда, але будуть обмеження, - Spiegel

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ЄС може дозволити транзит до Калінінграда, але будуть обмеження, - Spiegel
ЄС планує дозволити транзит через Литву до Калінінградської області підсанкційних товарів, але в обмеженій кількості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Spiegel.

За даними видання, найближчими днями Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо застосування санкцій.

"Роз’яснення Єврокомісії прямо стосується всіх країн-членів ЄС, але здебільшого воно стосується лише ситуації з Калінінградом. Згідно з документом, Росії буде дозволено транспортувати підсанкційні товари до Калінінграда, але лише в обсязі, співмірному з поставками до вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Це правило покликане запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград у порушення санкцій ЄС. За документами литовської митниці буде визначено, скільки саме Росії дозволено доставити в анклав.

Читайте: Німеччина боїться військового конфлікту з РФ через дії Литви щодо Калінінграда, – Spiegel

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Топ коментарі

  • Светлана Круп
    Прогнулись , соплежуи. Кацапы увидят слабину и на голову сядут. Ну ничему жизнь идиотов не учит!
  • Артем 42df2539
    Почалося, як тільки дотиснули і русняві почали стогнати, так знову все потрібно відміняти, подивимося, що Литовці скажуть
  • Aleksey NotBad
    ЕС хлебом не корми, дай прогнуться под парашу, тьфу. У маленькой Литвы яйца больше чем у всего Евросоюза.
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