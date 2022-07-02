У Бердянську четверо місцевих журналістів перейшли на бік окупантів, - НСЖУ
Про це у Телеграмі повідомила Національна спілка журналістів України, передає Цензор.НЕТ.
"Тележурналістка Юлія Ваченкова, ведуча програм на ТВ-Бердянськ, сьогодні у етері русТВ, "керує" - збирає "команду". Вже в "команді" Володимир Головатий та Володимир Дьомін.
І голос улюбленого городянами популярного радіоведучого "Азовської хвилі" Семена Шатурського (його ще звали Порватів Семен), знову звучить в етері радіо... "Вільний Бердянськ", яке почало мовити на частоті "Азовської хвилі", відтиснутої орками.
Володимир Дьомін і Юлія Ваченкова не були членами Бердянської міської організації НСЖУ, а ось Семен Шатурський і Володимир Головатий, на жаль, були. На онлайн засіданні секретаріатом Запорізької облорганізації НСЖУ прийнято рішення про виключення їх з лав спілки.
Запорізькі журналісти щиро вірять у перемогу ЗСУ, з нетерпінням чекають на звільнення нашої землі від нечисті. Віримо, що весь колаборантський бруд зійде з лиця Бердянська, і не буде йому місця в нашій рідній Україні", - йдеться у повідомленні.