"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": Глава МЗС Латвії Рінкевич відповів Захаровій, яка критикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО
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Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич відповів представниці МЗС РФ Марії Захаровій фразою Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ, Захарова розкритикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО.
"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", - відповів їй міністр.
Нагадаємо, 8 лютого 2022 року Путін заявив Зеленському, що альтернативи мінським домовленостям щодо врегулювання на Донбасі немає та додав: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".
Раніше повідомлялось, що український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.