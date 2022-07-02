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"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": Глава МЗС Латвії Рінкевич відповів Захаровій, яка критикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО

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"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": Глава МЗС Латвії Рінкевич відповів Захаровій, яка критикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич відповів представниці МЗС РФ Марії Захаровій фразою Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, Захарова розкритикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО.

"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", - відповів їй міністр.

Нагадаємо, 8 лютого 2022 року Путін заявив Зеленському, що альтернативи мінським домовленостям щодо врегулювання на Донбасі немає та додав: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Раніше повідомлялось, що український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Женя-Женя
    респект Ринкевичу!
  • Роман Єжов
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