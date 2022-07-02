В Україні стартувала вступна кампанія-2022: почалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів

Для випускників 11 класів уже відкрито реєстрацію електронних кабінетів у рамках вступної кампанії – 2022.

Про це у Телеграмі поінформував міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"​Учора розпочався основний етап вступної кампанії 2022.



Вже відкрито реєстрацію електронних кабінетів для випускників 11-х класів. Вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі з 29 липня.

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Перед початком реєстрації електронних кабінетів радимо майбутнім студентам уважно ознайомитися з інструкціями. Реєстрацію буде відкрито впродовж усього часу подання заяв, тож не поспішайте створювати кабінет у перші дні.



Рекомендація для вступників, які мають право на пільгу: до початку подання заяв необхідно звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами", - поінформував він.