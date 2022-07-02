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Маріупольських вчителів відряджають на "атестацію" до Москви, а випускників змушують вступати в периферійні виші РФ, - Андрющенко

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Маріупольських вчителів відряджають на "атестацію" до Москви, а випускників змушують вступати в периферійні виші РФ, - Андрющенко
Окупанти відправляють співробітників загальноосвітніх установ у Москву для проходження "атестації", а випускників змушують вступати в периферійні виші Росії.

Про це повідомив в телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Всіх маріупольських вчителів командирують на атестацію в Росію. Точно відомо про Москву. Без атестації на знання видуманої історії Росії та пропаганди російською до роботи з вересня допускати не будуть. Викорінення України - постійна мета росіян в дії", - написав Андрющенко.

Він також повідомив, що діє неофіційна заборона на виїзд освітян з Маріуполя, оскільки в місті брак кадрів, які хочуть долучитись до "викрадення майбутнього в дітей".

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"Вчора сотень маріупольських дітей позбавили майбутнього атестатами від неіснуючого сателіта Росії. Одночасно пропонуючи "пільговий вступ" до вишів на Росії. Правда, не в столицях, а здебільше в дупі світу. Що втрачають наші діти? Окрім можливості навчатись у кращих вишах країни та Європи, через вихід росії з Болонської системи, на Росії вони отримують диплом, який визнано лише Росією, її сателітами і якоюсь Сирією. Це відібрати майбутнє назавжди. Тому, маріупольські батьки, не робіть цього. Українська та світова освіта чекає на ваших дітей. Не вбивайте їхнє майбутнє", - наголосив заступник мера.

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Топ коментарі

  • Ihor Hrytseliak
    Я так підозрюю,що саме ті вчителі,котрі страшно опиралися окупантам?(((
  • Fundador Null
    Батьки тієї дитина яка добре вчилась в школі, вже визначилась з її майбутньою освітою зроблять все щоб уникнути "вступу" до російських "вишів" з Мухосранска. А ті хто виховував ватну наволоч якраз будуть сприяти отриманню подібної "освіти".
  • VOLVO XC 70
    да увы увы многие там переоделись в новые аквафрешные труселя.. учителя увы это проститутки... им ***** кому как.. а вообще как всегда евбнутые кацапы берега растеряли...
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