Маріупольських вчителів відряджають на "атестацію" до Москви, а випускників змушують вступати в периферійні виші РФ, - Андрющенко
Про це повідомив в телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Всіх маріупольських вчителів командирують на атестацію в Росію. Точно відомо про Москву. Без атестації на знання видуманої історії Росії та пропаганди російською до роботи з вересня допускати не будуть. Викорінення України - постійна мета росіян в дії", - написав Андрющенко.
Він також повідомив, що діє неофіційна заборона на виїзд освітян з Маріуполя, оскільки в місті брак кадрів, які хочуть долучитись до "викрадення майбутнього в дітей".
"Вчора сотень маріупольських дітей позбавили майбутнього атестатами від неіснуючого сателіта Росії. Одночасно пропонуючи "пільговий вступ" до вишів на Росії. Правда, не в столицях, а здебільше в дупі світу. Що втрачають наші діти? Окрім можливості навчатись у кращих вишах країни та Європи, через вихід росії з Болонської системи, на Росії вони отримують диплом, який визнано лише Росією, її сателітами і якоюсь Сирією. Це відібрати майбутнє назавжди. Тому, маріупольські батьки, не робіть цього. Українська та світова освіта чекає на ваших дітей. Не вбивайте їхнє майбутнє", - наголосив заступник мера.