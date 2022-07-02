Путін ненавидить благополуччя європейців, тому Євросоюзу варто продовжувати підтримку України, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що підтримуючи Україну, партнери підтримують і себе.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжувати підтримку України вкрай важливо для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців та хоче принести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе", - йдеться в повідомленні.

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