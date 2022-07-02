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Путін ненавидить благополуччя європейців, тому Євросоюзу варто продовжувати підтримку України, - Кулеба

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Путін ненавидить благополуччя європейців, тому Євросоюзу варто продовжувати підтримку України, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що підтримуючи Україну, партнери підтримують і себе.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжувати підтримку України вкрай важливо для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців та хоче принести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО

Топ коментарі

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Мальчик хочет в табло
  • Colt
    У путина никакой фантазии - создаёт проблемы и хочет за их устранение что-то получить.
    Вот и получит *****.
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Август наближается👍💥
    Всем запастись попкорном и приготовит удобные места перед экраном❗Будет месяц самых классных новостей и видео 👍
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