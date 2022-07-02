Загарбники проводять масові обшуки в окупованій Чаплинці. Весь врожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму, - ГУР
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони.
Як зазначається, з 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів. В разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже детально - аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників.
"В приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Наглядати за роботою поставлено "свою людину", яка здійснює контроль та забирає готівку в кінці робочого дня", - йдеться у повідомленні.
Також в населеному пункті розпочались жнива. Весь врожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму. Одночасно проводиться остаточне вивезення зерна торішнього врожаю.