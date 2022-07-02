Окупанти під тиском змушують вчителів погодитися на викладання за програмами РФ, - The Guardian

Так звана окупаційна "влада" зобов'язує вчителів на захоплених територіях України підписати документ про готовність навчати дітей за російською шкільною програмою.

Про це виданню The Guardian розповіли безпосередньо педагоги, які знаходяться в окупації на південному сході України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду. Їхні імена не називають з міркувань безпеки.

Зі слів вчителів, окупанти погрожують їм звільненням і навіть виселенням з власних будинків, якщо вони не підуть на співпрацю.

Ситуація, що розгортається довкола питання початку нового навчального року, ставить педагогів в окупації у глухий кут, адже окупанти під тиском змушують вдаватися до дій, які українська влада розглядає як колабораціонізм, за що передбачена кримінальна відповідальність.

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За даними видання, у середині червня окупанти заявили, що до 21 липня педагоги повинні або підписати документ, який засвідчує їхню готовність навчати дітей за російською шкільною програмою, або звільнитися.

Один із вчителів, який живе у селі на окупованій території Харкова, сказав:

"Наразі документ просили підписати лише вчителів історії, географії, мови та початкових класів".

Водночас він додав, що навчальні програми з математики, фізики, біології та хімії в Росії не мають пропаганди, тому їх, принаймні поки що, залишають у спокої.

Нагадаємо, Кримінальний кодекс України передбачає покарання до трьох років позбавлення волі за навчання дітей у школах за російською програмою.

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При цьому освітній омбудсмен України Сергій Горбачов вважає, що прокурорам слід враховувати обставини такої співпраці.

"Ми повинні дуже чітко розрізнити, чи людину примушували працювати під тиском або навіть під загрозою життю, чи вона добровільно співпрацювала, чи була ініціатива співпрацювати", – заявив уповноважений.