Планувала стати окупаційним "міністром освіти": Директора київської школи судитимуть за держзраду

Директора однієї з приватних шкіл Києва судитимуть за державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

За даними слідства, обвинувачена до початку військової агресії РФ проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл. Жінка мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини України.

"Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами РФ. Жінка передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.

У винагороду за свою роботу обвинувачена планувала обійняти посаду міністра освіти в окупаційному органі. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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