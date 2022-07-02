Навчальний рік на Харківщині розпочнеться 1 вересня. Формат залежатиме від безпекової ситуації, - Синєгубов

Новий навчальний рік у школах Харкова та області розпочнеться традиційно 1 вересня, але чи будуть діти ходити в школу або продовжать вчитися дистанційно, залежить від ситуації з безпекою.

Про це заявив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наступний навчальний рік у Харківській області розпочнеться 1 вересня. Але в якому форматі - залежатиме від ситуації безпеки.

"Харківщина на сьогоднішній день є фронтовою областю. Головне завдання - це зберегти життя і здоров'я наших дітей і вчителів", - зазначив Синєгубов.

Він повідомив, що в тих населених пунктах, де дозволятиме ситуація, буде розглянуто варіант офлайн-навчання. Перед цим школи повинні перевірити фахівці ДСНС, щоб з'ясувати, чи немає на території вибухонебезпечних предметів, чи працюють системи оповіщення, чи позначені шляхи евакуації.

"У школах або біля них має бути укриття, де в разі небезпеки зможуть сховатися всі учні та працівники. Під час повітряної тривоги освітній процес буде перерваний і, за можливості, продовжений в укритті", - наголосив Синєгубов.

Він повідомив, що наразі на тимчасово окупованих територіях в регіоні перебуває 165 шкіл.

"Учні цих закладів зможуть навчатися дистанційно або в інших закладах на підконтрольних Україні територіях. Дистанційно навчатимуться учні шкіл, які розташовані ближче ніж за 40 км до лінії бойових дій. Це ж стосується тих закладів, які повністю зруйновані внаслідок обстрілів", - сказав Синєгубов.

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За його словами, внаслідок російської збройної агресії в регіоні зруйновано 16 закладів загальної середньої освіти, пошкоджено - 191.

До початку бойових дій у школах Харківської області навчалися майже 260 тис. дітей шкільного віку. За попередніми даними, близько половини учнів (майже 130 тис) виїхали з території області, зокрема і за кордон. Крім цього були змушені залишити свої будинки 8,4 тисячі вчителів області.

Щодо ПТУ та вищих навчальних закладів, за словами Олега Синєгубова, розглядається традиційний або змішаний формат навчання (очно-дистанційний), але з урахуванням обмежень воєнного часу та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу.