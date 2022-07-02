За добу на Миколаївщині в результаті російських обстрілів поранені 14 людей, - облрада

На Миколаївщині за останню добу у результаті обстрілів російських загарбників поранені 14 людей.

Про це у Телеграмі повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося громадам Баштанського і Миколаївського районів. Під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Первомайська та Галіцинівська громади. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 274 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 44 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

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