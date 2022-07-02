Наразі біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, - Нацгвардія

Найскладнішою ситуація на сході є зараз на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області.

Про це в ефірі українських телеканалів сказав речник Національної гвардії України Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За останні кілька днів, як показує інформація Генштабу, ситуація є найскладнішою на Лисичанському, Бахмутському напрямках та на Харківщині. Також на Слов’янському напрямку противник проводить спробу штурмових дій, намагаючись покращити своє тактичне положення", - зазначив речник Нацгвардії.

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Він додав, що ціллю ворога тут залишається вихід на адмінкордони Донецької і Луганської областей.

Музичук уточнив, що наразі біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, воно під контролем українських військ.

Разом із тим є велика загроза ракетних і артилерійських обстрілів південних і північних регіонів України, зокрема прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

При цьому Музичук додав, що загарбники на початку повномасштабного вторгнення застосовували більш сучасні ракети. "А наразі застосовуються ракети ще радянського виробництва. Проте вони не менш загрозливі", - сказав він.

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Речник Нацгвардії поінформував, що і Нацполіція, і НГУ проводять багато заходів для того, щоб укріпити українські прикордонні регіони, зокрема ділянку кордону з білоруссю.

"Там окрім тих дій, що стосуються безпосереднього посилення держкордону, проводять також профілактичні відпрацювання, щоб виявляти осіб, які можуть співпрацювати з ворогом, надавати інформацію для ураження", - зазначив він.