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Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "тюрмах" так званої "ДНР", - мер Бойченко

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Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "тюрмах" так званої "ДНР", - мер Бойченко
Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "тюрмах" так званої "ДНР". Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені до місць позбавлення свободи. Відомо, про чотири такі тюрми: дві у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метра по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування - від психологічної до фізичної", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти створили справжні концтаборні умови, у яких мирні маріупольці вимушені виживати.

"Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста. Застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув‘язнених. Домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця", - наголосив Вадим Бойченко.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    80% людей в Маріуполі за прокацапське лайно, сподіваюсь що тепер вони розуміють до чого приводять прокацапські партії Україні
  • Sophia-Maria Duglass
    Особо надо уделить внимание женщинам - их подвергают насиллю , изнасилованиям и потом убивают .
    ОБ этом кацапском кошмаре должен знать весь мир
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    почему-то активность д"Ермаков-татаровых не распространяется на "грязную-неблагодарную" работу по освобождению заложников Мариуполя, попавших в нечелевеческие жернова не без стараний из той же ж ОПы и Верещук..(
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