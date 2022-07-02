Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ "Амстор" у Кременчуці завершено, - ОВА

Рятувальники завершили роботи на місці кременчуцького ТЦ "Амстор", в який 27 червня влучила ракета російських окупантів.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"О 13:25 рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Остаточна кількість загиблих встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Щонайменше 19 людей загинули, понад пів сотні отримали поранення. 1 липня ДСНС повідомила, що рятувальники обстежили і розібрали уламки на 90% загальної площі ТЦ "Амстор". З початку робіт на місці удару виявили 29 фрагментів тіл. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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