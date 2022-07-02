Мера Чернігова Атрошенка знову не випустили за кордон. У ОП кажуть, що йде війна. ДОКУМЕНТ

Меру Чернігова Владиславу Атрошенку не дозволили перетнути кордон з Польщею на пункті пропуску "Краківець".

Про це повідомив сам Атрошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені як меру Чернігова безпідставно заборонили робочий візит до Швейцарії, на Конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема" - йдеться у повідомленні.

"Прийнято рішення про відмову у перетинанні державного кордону на виїзд з України громадянину України Атрошенко" - йдеться у відповіді прикордонників Атрошенку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атрошенко з приводу заборони йому відрядження до Польщі: такі вчинки принижують Україну

Атрошенко зазначив, що на його думку, відмова йому у виїзді дискредитує Україну й президента.

У відмові йдеться, що Атрошенко не має підстав на перетин кордону згідно з законом "Про мобілізацію" та не надав відповідних документів. На це він відповів, що не погоджується з відмовою і йому не повідомили її причини.







Перший раз Атрошенка не випустили за кордон 19 червня.

В свою чергу заступник керівника ОП Кирило Тимошенко зазначив: "Мери деяких міст обурюються що їх не випускають за кордон. По-перше нагадую для тих, хто забув - в Україні йде ВІЙНА! Особливо це стосується прикордонних регіонів та тих що ще зовсім нещодавно були окупованими. Небезпека не минула!



Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих для кого сигнал не зрозумілий знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас".