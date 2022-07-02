Крадіжка українського металу - це частина стратегії Росії щодо знищення конкурента на світовому ринку, - Романова

Крадіжка Росією української продукції, особливо металу та зерна, – це частина стратегії знищення України як основного конкурента на світових ринках.

Таку думку висловила директор із правового забезпечення групи Метінвест Світлана Романова, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, Росія – країна злодіїв. Ми це бачили за діями російських військових, котрі мародерили квартири. А в Маріуполі Росія мародерить на державному рівні, і хвалиться цим на федеральних каналах. Тому, з одного боку – це банальна крадіжка та бажання збагатитися за чужий рахунок", - вважає Романова.

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Проте водночас крадіжка металу та зерна – це не лише мародерство, а й частина глобальної стратегії зі знищення української економіки, наголошує вона. А основне завдання РФ - прибрати конкурента на зерновому та металургійному ринку.

"Історично, наприклад, для Метінвесту основними конкурентами були російські виробники. Тому розумно припустити, що стратегічна мета Росії – знищити Україну як свого конкурента на міжнародних ринках. Ми сильні та відомі за межами країни насамперед металом, з якого будуються хмарочоси по всьому світу, кораблі та об'єкти інфраструктури – і, звичайно, зерно, яким ми забезпечуємо дуже багато країн", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Росія вкрала з Маріупольського порту вже три кораблі металу, виробленого заводами Азовсталь та ММКІ. Сюжети, в яких влада хвалилася "досягненнями", були показані на федеральних телеканалах РФ – там говорилося, що обсяги вивезення збільшаться, коли окупанти відновлять водо- та електропостачання порту.

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Своєю чергою Азовсталь та ММКІ звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням порушити кримінальні справи проти компаній та осіб, причетних до крадіжки металу. А компанія Метінвест закликала своїх міжнародних партнерів та компанії-оператори портів не купувати крадену в Україні продукцію та повідомляти компанії про спроби продажу.