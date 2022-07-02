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Через загрозу з Білорусі у кожному районі Львова створять штаби оборони, - Садовий

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Через загрозу з Білорусі у кожному районі Львова створять штаби оборони, - Садовий
У Львові розглядають варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на білорусько-українському кордоні є непередбачуваною і в цьому її найбільша складність. Сьогодні зібрав оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва Львова для того, щоб розуміти, як ми будемо діяти на випадок ескалації з боку Білорусі. Проговорили план оборони та сили і засоби, які є у підпорядкуванні міста. Ситуація змінюється, тож наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення.

У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Поки ми не будемо переводити їх на цілодобове чергування. Але це рішення може змінитись у будь-який момент. Також розглядаємо варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств", - зазначив очільник міста.

Також, повідомив Садовий, у місті продовжують формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.

"Треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу. Це загальні підсумки, якими можу поділитись. Важливо, щоб львів’яни знали, що місто в безпеці, а ворог не мав достатньо інформації для здійснення провокацій", - підсумував мер.

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Топ коментарі

  • Мистер Пиквик
    В принципі, Лукашенко і нападати не треба, він своє завдання вже виконує. Підняти паніку, щоб зусилля і кошти витрачалися на якісь нісенітниці, замість того щоб укріпити важливу лінію фронту на Донбасі і Півдні.
  • Ihor Hrytseliak
    Мали б вже створити чи почати створювати 24 лютого.Знову курва не на часі?Коли цих людей щось навчить?І інвестиції в оборонні підприємства були не на часі?А коли москалі поперли то заговорили з жалем((А рови хоч прокопали протитанкові,чи потім сумно пошкодуємо?(((
  • Royal Flush d24c21f6
    а тим часом влада продовжує підтримувати дипломатичні стосунки з кривавим, режимом бульбафюрера Лукашенка, винного у масових обстрілах та загибелі десятків тисяч мирних громадян України.
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