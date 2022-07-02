З 16 червня ЗСУ знищили щонайменше 8 складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі, - Бутусов

Знищення російської логістики призведе до різкого зменшення російських наступальних можливостей.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"З 16 червня Збройні сили України знищили як мінімум 8 значних складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі. Особливе значення має ліквідація складу артилерійської бригади у Хрустальному, та сьогоднішній неймовірний по силі вибух складу 1-го армійського корпусу у Попасній, через який йде основне постачання російських військ на напрямку Бахмут-Лисичанськ. ЗСУ проводить стрімке переозброєння на системи НАТО, і поставки високоточних боєприпасів мають ключове значення", - наголосив він.

За словами Бутусова, поставки гармат, РСЗВ НАТО, а також знищення російської логістики призведуть до різкого зменшення російських наступальних можливостей.

"Це втрати, які Росія не зможе відновити. Україна гальмує масштаби російського артилерійського наступу. Коли НАТО розгорне свою масштабну програму ленд-лізу, Україна зможе здобути перевагу у кількості новітніх високоточних артилерійських систем, а згодом і розгромити російських окупантів. Знищення складів - це "жест доброй воли", якого російська армія не здатна уникнути", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

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