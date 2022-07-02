Україна в червні скоротила експорт залізної руди на 23%, - Мінекономіки

Україна в червні скоротила експорт залізної руди на 23% в порівнянні з попереднім місяцем – до 1,75 млн тонн проти 2,27 млн тонн в травні 2022 року.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Порівняно з аналогічним місяцем минулого року експорт залізної руди з України скоротився в 2,45 рази. В цілому, за даними Качки, в першому півріччі цього року експорт з України скоротився на 23,7% в порівнянні з першим півріччям 2021 року і склав 22,8 млрд дол.

Зокрема, у другому кварталі 2022 року обсяги українського експорту склали 8,782 млрд доларів, що на 37,4% менше, ніж у першому кварталі 2022 року, і на 45,8% менше, ніж у другому кварталі 2021 року.

Згідно з повідомленням, у фізичних обсягах скорочення квартального експорту склало 55,6%. За словами заступника міністра, головною причиною скорочення українського експорту стало блокування українських портів.

"Очевидно, що головна причина скорочень - блокування портів. Скорочення перевезень морським транспортом у другому кварталі в порівнянні з першим склало 86,5% (мінус 21,6 млн тонн)", - написав Качка.

Заступник міністра додав, що географічно український експорт повністю орієнтований на країни ЄС.

"78% нашого експорту в 2-му кварталі 2022 року припадало на ЄС. Загальна вартість експорту до країн ЄС у 2 кварталі склала 6,86 млрд дол., що на 6,4% більше, ніж у 2 кварталі минулого року", - зазначив Качка.

Водночас торгівля України з іншими державами світу скоротилася на 80% у 2 кварталі 2022 року порівняно з 2 кварталом 2021 року.

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