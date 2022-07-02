Працюємо разом з ЄС над сьомим пакетом санкцій щодо Росії, - Кулеба

Євросоюз веде підготовку сьомого пакету санкцій щодо Росії за її вторгнення до України.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"У телефонній розмові з Жозепом Боррелем обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом у ЄС, та погодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії та працюємо над цим", – написав Кулеба.

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