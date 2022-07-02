Новини • Санкції проти Росії

Працюємо разом з ЄС над сьомим пакетом санкцій щодо Росії, - Кулеба

1 35610
Працюємо разом з ЄС над сьомим пакетом санкцій щодо Росії, - Кулеба
Євросоюз веде підготовку сьомого пакету санкцій щодо Росії за її вторгнення до України.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"У телефонній розмові з Жозепом Боррелем обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом у ЄС, та погодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії та працюємо над цим", – написав Кулеба.

Також читайте: ЄС вже працює над санкціями проти російського золота, - Bloomberg

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Elena Volhova
    Сьомий пакет німцям потрібен лише щоб шостий послабити?
  • user009
    мо краще перший пакет щодо німеччини і угорщини прийняти?
  • Велемир
    Необхідні санкції проти Гундяєва. Якщо угорщина знову буде блокувати, то санкції мають провести країни ЄС окремо, без ЄС. Але одним списком.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини