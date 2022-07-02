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Ключова ціль РФ у цій війні - Одеса та повний контроль над Чорним морем, - радник глави МВС Денисенко

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Ключова ціль РФ у цій війні - Одеса та повний контроль над Чорним морем, - радник глави МВС Денисенко
Ключова ціль окупантів в Україні - це насправді не Донбас, а Одеса і повний контроль над Чорним морем.

Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на зараз у них план мінімум це просто анексія цієї території, план максимум - це якщо вдасться, то тоді розвивати наступ на Миколаїв і далі на Одесу. Тому що ключова ціль цієї війни це насправді не Донбас, а це безумовно Одеса і повний контроль над Чорним морем", - зазначив він.

Наразі окупантам, втілити задум не вдається, пояснив Денисенко.

"Ситуація така, що ми перерізали систему постачання частково між частинами угрупувань російської армії на півдні України. Поки що вони на цьому напрямку особливо нічого зробити не можуть. Вони окопуються і вони готуються до анексії цієї території", - підсумував радник міністра.

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Топ коментарі

  • Бруно Адольфович
    При чому тут МВС до коментування цієї ситуації? Зі своїми зрадниками мусорами розбереться. В Бердянську парильні перезулился, авто залишили окупантам і прислуговують. Ківа шарікофф це з ваш , Антоніна ригащенко також...не ганьбиться. Слава ЗСУ, слава тим хтоборонить державу а не займається здирництвом на дорогах.
  • Бруно Адольфович
    Цезор перестаньте викидати вислови МВС щодо ситуації на фронті. Цей покер денисов сидить в кабінеті, вирішує питання, не бачить зрадників і хабарників серед мусурви і коментує ситуацію. Давай ще Антоніну Ригащенко запустимо всіх мусорський потвор. А вони що вже побороли корупцію в поліції? Навели порядки в райвідділах? На дорогах патрульні мусора перестали брати хабара? Чи поважати горомадян? Закрийте рота цьому раднику. Для цього є уповноважені ЗСУ, гру.
  • Frol Fedoroff
    Донбасс это сказки для расиянцев. Цели ***** и так понятны.
    1. Сухопутный коридор в Крым - выполнено
    2. Водоснабжение оккупированного Крыма - выполнено
    3. Уничтожение ВСУ и промышленности Украины - не получается
    4. Оккупация Одессы и выход к Приднестровью - - что-то пошло не так.
    5. Полное уничтожение государственности Украины и создание плацдарма для агрессии против Молдовы и стран Балтии. За@буться рашисты пыль глотать
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