Ключова ціль РФ у цій війні - Одеса та повний контроль над Чорним морем, - радник глави МВС Денисенко

Ключова ціль окупантів в Україні - це насправді не Донбас, а Одеса і повний контроль над Чорним морем.

Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на зараз у них план мінімум це просто анексія цієї території, план максимум - це якщо вдасться, то тоді розвивати наступ на Миколаїв і далі на Одесу. Тому що ключова ціль цієї війни це насправді не Донбас, а це безумовно Одеса і повний контроль над Чорним морем", - зазначив він.

Наразі окупантам, втілити задум не вдається, пояснив Денисенко.

"Ситуація така, що ми перерізали систему постачання частково між частинами угрупувань російської армії на півдні України. Поки що вони на цьому напрямку особливо нічого зробити не можуть. Вони окопуються і вони готуються до анексії цієї території", - підсумував радник міністра.

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