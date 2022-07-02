Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту на Миколаївщині - знищено ЗРК "ТорМ1" та 2 БМП, - ОУ "Південь"
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Авіація Збройних сил України завдала удару по опорному пункту військ РФ поблизу Благодатного Миколаївської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Потужності противника скорочені на 1 зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", 2 бойові машини піхоти та десяток окупантів, решта результатів дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.